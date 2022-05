Da lese ich, dass in Hallein ein Konsulent der Gemeinde für eine Arbeitszeit von zehn Stunden pro Woche monatlich brutto 3464 Euro plus Fahrkostenpauschale erhalten soll. Begründet wird das damit, dass man "so jemand nicht so einfach findet". Kann man dieses Modell bitte schön bei Pflegekräften, Ärzten, Gastronomiekräften etc. anwenden?

Dort findet man auch nicht so einfach Mitarbeiter.

Detlev Drews, 5020 Salzburg