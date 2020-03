Luxus-Chalets am Pass Thurn

Wie viele Fußballfelder werden da wieder zubetoniert bzw. die Oberfläche versiegelt? Könnte das dazu führen, dass wir wieder mal nach einem Starkregenereignis irgendwo ein Bach aus den Ufern steigt und der Ruf nach Wildbachverbauten erschallt? Handelt es sich hier nicht um einen sensiblen Bereich, den man schützen sollte statt zubetonieren?

Was reitet eigentlich Behörden oder Gemeinden, wenn man einem solchen Projekt zustimmt/die Genehmigung erteilt? Es ist doch klar, wessen Interessen dieses Projekt dient. Mit Sicherheit nicht der Gemeinde und schon gar nicht den Bürgern und auch nicht der viel zitierten Umweg-Rentabilität.

Als Halbwissender frage ich mich (oder den wissenden Bürgermeister), wer bezahlt eigentlich die Kosten für die notwendige Infrastruktur? Werden nicht auch aus diesem Grund, und anderen Gründen, seit Jahren (richtigerweise!) sogenannte Zweitwohnsitze massiv in Frage gestellt oder sogar bekämpft? Die Argumente zur Rechtfertigung für ein solches Projekt, die da von den Errichtern vorgebracht werden, sind geradezu abenteuerlich. Wer bitte soll glauben, dass die Käufer solcher Liegenschaften "zu einem bewussten Lebensstil inspiriert werden sollten"? Das ist doch so was von hanebüchen, dass man darüber nur den Kopf schütteln kann. Werden da in Zukunft nur mehr E-Autos unterwegs sein und kein Stück Plastik wird man in den Mülltonnen finden? Wer soll denn sowas ernst nehmen? Was soll der Vergleich mit St. Moritz? Ist der Großraum Zell am See bzw. der ganze Pinzgau nicht ohnehin schon touristisch "überladen"? Haben die Touristiker nicht Angst, dass das Produkt (Natur, heile Umwelt, Ursprünglichkeit, Originalität etc.), das sie derzeit verkaufen, irgendwann für den Kunden nicht mehr glaubwürdig erscheint?

Der permanente Ruf nach der Politik und dem Gesetzgeber wird oft überstrapaziert. aber hier wäre er sehr wohl angebracht gewesen. Offensichtlich leider zu spät.



Manfred Stütz, 5020 Salzburg