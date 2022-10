Im Artikel "Pensionskosten galoppieren davon" (SN, 14. Oktober) befeuert Inge Baldinger die nicht enden wollende Neiddebatte um die sogenannten Luxuspensionen der Sozialversicherungen und bläst diesen unbedeutenden Anteil am gesamten Pensionsaufwand zu einer populistischen Anmache eines ganzen Berufsstandes auf. Das ärgert mich!

375 Millionen Euro stehen 22,75 Milliarden Euro gegenüber. 1027 "Luxuspensionen" in den mehr als zwei Millionen Pensionen sind wohl auch verschwindend.

Ich habe 1957 nicht auf einem Schiff "angeheuert", sondern in der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter für Salzburg, Tirol und Vorarlberg! 36 Jahre habe ich mit Freude für die ältere Generation gearbeitet. Die DOA-Pension ist nicht vom Himmel gefallen, sondern von der Gewerkschaft erkämpft worden.

Unerwähnt bleibt, dass für die Zusatzpension auch zusätzliche Beiträge eingehoben wurden. Unerwähnt bleibt auch, dass es durch die soziale Staffelung der Pensionsanpassung, sprich der Kürzung für die höheren Pensionen, zu einem

erhebliche realen Wertverlust der Pension gekommen ist.

Unerwähnt auch, dass 40 Prozent der Brutto "Luxuspension" als Lohnsteuer abgezogen werden. Vielleicht trägt dieser Brief dazu bei, 1207 Menschen

nicht ständig ungerechtfertigt an den Pranger zu stellen.



Rudolf Ratzenberger (Ltd. Angestellter der PVArb Salzburgi. R.), 5020 Salzburg