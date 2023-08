Macbeth: Mord stillt die Sehnsucht nach Kindern

Wer nach dem "Jedermann" und der "Hochzeit des Figaro" in Salzburg glaubt, es gebe keine Steigerung des Bühnenwahnsinns, hat die Premiere von "Macbeth" versäumt. Eine wirre Aneinanderreihung skurriler Bilder, die mehr an einen Horrorfilm als an das von Verdi vertonte Shakespeare-Drama erinnern. Das Ganze ist offensichtlich in einem Spital angesiedelt und schon am Beginn der Hexenchor mit Blinden und Sonnenbrillen, ununterbrochen Kinder mit Erwachsenenmasken, Macbeth im Rollstuhl und Lady Macbeth vor einem Mikrofon wie Lady Gaga, um nur ein paar der "genialen" Regieeinfälle herauszustreichen. Und dass Kinder in Unterwäsche auftreten, ebenfalls ohne direkten Bezug zur Handlung, ist angesichts der aktuellen Pädophilie-Prozesse überhaupt ein Akt der Geschmacklosigkeit. Die hohe musikalische Qualität hat jedenfalls die Wirrnisse nicht kompensieren können, denn Opernbühnen sind keine szenischen Versuchsanstalten. Vielleicht sollte man das zum Anlass nehmen, um sich an die Eröffnungsrede von Nobelpreisträger Anton Zeilinger zu erinnern, der vor der "Praxis der Dekonstruktion im Musiktheater" gewarnt hat, weil dadurch die "Komplexität des Kunstwerkes verloren geht".



Mag. Martin Behrens, 1230 Wien