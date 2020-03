Machen Sie das Beste daraus

Liebe Eingeschlossene!

Wir haben es jetzt schon einige Tage hinter uns gebracht und es sollen noch einige mehr werden. Natürlich wissen wir, dass wir müssen, weil wir doch vernünftig sind.

Jedoch rebelliert etwas in uns, dies nicht hinnehmen zu wollen. Wir würden gerne raus aus dem Haus und hätten gerne, dass wir uns wieder so frei bewegen können wie davor.

An diesem Punkt besteht die Gefahr, diese Gesamtsituation (ich glaube, Sie teilen meine Meinung) aus der Position eines Opfers zu interpretieren. Wir wissen aus der Traumatherapie, dass, je mehr sich ein Opfer als wehrlos erlebt, je dramatischer die Auswirkungen auf die Person sind. Je mehr die gequälte Person jedoch handlungsfähig bleibt und sich wehren kann, desto weniger bleiben langfristige Folgen.

Das heißt, wir müssen raus aus dem Gefühl der Ohnmacht, rein in das Gefühl, sehr wohl etwas ändern zu können - und sei es nur im ganz unmittelbaren Umfeld. Daher geht es in der jetzigen Situation darum, sich nicht als Opfer zu fühlen, sondern als Handelnde und Handelnder; als Person, die mit einer belastenden Situation umgehen muss und vor allem kann!

Nicht zu erleiden, sondern tätig zu werden, ist grundsätzlich das Rezept zur Bewältigung dieses Dauerstresses und gegen das blöde Gefühl der Ohnmacht. Sie müssen die Erfahrung machen, dass Sie Herr und Frau der Lage sind, und dass Sie sehr wohl einen ganz wichtigen Teil Ihres Lebens gestalten können.

Die Internet-Community bietet bereits eine Vielzahl an verrückten Ideen, die durchaus nachahmenswert erscheinen. Versuchen Sie doch auch einmal zu Hause mit Ihren Lieben, Teile Ihres Leben neu zu organisieren.

Bringen Sie ein wenig verrückte Struktur in dieses bisher eintönige Leben.

Machen Sie einen Stundenplan, der für jeden Tag gilt. Legen Sie die Zeiten für Ihre Mahlzeiten fest. (Für die darauf folgende Woche könnten Sie auch durchaus etwas ungewohnte Zeiten mit Ihrer Familie vereinbaren.)

Auch für die tägliche Gymnastik sollte eine Stunde vorgesehen sein. (Könnten die Kinder die Übungen vormachen?!) Überlegen Sie, ob Sie nicht an dem einen oder anderen Tag einen kleinen Höhepunkt machen können, auf den sich alle, besonders die Kinder, freuen können. Verteilen Sie spaßhalber die Rollen in der Familie neu. Vielleicht können die Kinder nun Aufgaben übernehmen, die sie bisher nicht überhatten. Könnten die Kinder nicht auch einmal kleine Gerichte oder gar das Abendessen zubereiten? Machen Sie doch einmal ein Picknick am Wohnzimmerboden oder am Balkon. Verkleidungen erlaubt! Schmücken Sie ihre Wohnung zu Ostern. Vielleicht kann Ihnen jemand Eier und Farbe organisieren, sodass Sie gemeinsam mit der Familie Eier färben können. Wer zeichnet den hässlichsten Osterhasen?!?

Seien Sie doch einfach selbst ein wenig verrückt, dann kann Sie die Situation nicht mehr so verrückt machen.



Dr. Peter Rumpler, Klin. u. Gesundheitspsychologe, 1200 Wien