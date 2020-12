Es gehört in Zeiten wie diesen ausdrücklich gesagt: Danke an alle, die im Gesundheitswesen tätig sind!

Ich war am 15. 12.2020 zu einem operativen Eingriff in die kieferchirurgischen Ambulanz der SALK geladen und möchte mich für die herausragende Arbeit, welche dort geleistet wird, recht herzlich bedanken. Die Pflege und Ärzte machen ihren Job einzigartig und sehr freundlich, auch meine Fragen wurden professionell beantwortet. Einen Tag nach dem Eingriff hat sich der behandelte Arzt telefonisch über mein Wohlbefinden erkundigt! So kann man das Image der Berufe im Gesundheitswesen für die zukünftigen Mitarbeiter/-innen positiv nach außen transportieren. Macht bitte weiter so!

Daniela Weichbold

5161 Elixhausen



Quelle: SN