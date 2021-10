Macht kennt keine Grenzen

Es ist unglaublich und nicht zu fassen. Mit 37 Prozent der Wähler/-innenstimmen bei der letzten Landtagswahl in OÖ stellt die ÖVP nun fünf der insgesamt neun Mitglieder der Landesregierung - das sind 55 Prozent. Und das sogar legal, weil der Landeshauptmann nach wie vor nicht eingerechnet wird. Verliererin dabei ist die SPÖ, sie ist jetzt nur mehr durch eine Person in der Landesregierung vertreten - und das ist die bisherige Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer. Ich bin überzeugt, sie wird sich als designierte Tierschutz-Landesrätin für schutzbedürftige Tiere ebenso engagieren wie sie dies in der Vergangenheit als Verantwortliche des Sozialressorts mit hoher Kompetenz und viel Erfahrung für die Schwächeren in unserer Gesellschaft gemacht hat. Trotzdem: Die ÖVP nahm ihr die Sorge um Menschen ab und Tiere werden ihr stattdessen anvertraut. Wer das nicht eigenartig und abwertend empfindet tut mir leid.

Hans Riedler, 4040 Linz