Eine sehr interessante Analyse und schöner Vergleich: "Kickl steuert auf Haiders und Straches Dilemma zu" (SN v. 6. 2.).

Wählerstimmen sind Grundlagen und "Rohmaterial" für Politiker, die nicht nur deswegen in einer Regierung sitzen, weil sie sich durch die gewonnene Macht bereichern und an dieser berauschen wollen, sondern für die Bevölkerung arbeiten und das Land weiterführen und entfalten wollen. Sie übernehmen durch die Angelobung auch diese Verpflichtung ohne Einschränkung auf sich. Wir haben allerdings mehrfach die Erfahrung gemacht, dass FP-Mannen in erster Linie Stimmfänger, Umstürzler und Unruhestifter sind. Macht korrumpiert.

Eine Umfrage einer ebenfalls unabhängigen österreichischen Tageszeitung zeigt, dass sich fast die Hälfte der FP-Wähler im Vergleich zur breiten Öffentlichkeit ungerecht behandelt fühlt und auch persönlich unglücklich ist. Sie sind Trotzwähler, larmoyant und emotional leicht beeinflussbar, sind mit sehr vielen Dingen und Vorgängen unzufrieden, haben aber keine Lösungsansätze für eine anhaltende Verbesserung. Kickl in der Regierung hieße, dass das ganze Jammertal noch steiler und größer würde.







Josef Landlinger, 5330 Fuschl am See