Machtbereich Innenministerium

Das Innenministerium wurde schon immer als parteipolitischer Machtbereich verstanden und auch so geführt. Es ist unerträglich, wie bereits vor Beginn des drohenden Wahlkampfes zur Nationalratswahl der Besitzanspruch auf das besagte Ministerium erhoben wird. Ganz selbstverständlich wird der Besitzanspruch darüber formuliert und ohne jegliche Scheu ausgesprochen. Es ist überaus bedenklich, wie sich ÖVP und FPÖ vorzeitig parteipolitischen Einfluss auf Österreichs Sicherheitsapparat verschaffen wollen.

Natürlich geht es um Macht, Posten und Stimmungsmache. Wer das Innenministerium führt, kann auf alle Informationen, Daten und Geheimdienstergebnisse zurückgreifen. Die Ereignisse der letzten Monate in diesem Ministerium ausgelöst auch durch die selbstherrliche Führung eines sich als Parteisekretär verstehenden Ministers lassen auch für die Zukunft schlimmes befürchten. Es darf uns daher nicht egal sein, wer auf diesen sensiblen Bereich Anspruch erhebt und geradezu verbissen für die Inbesitznahme kämpft. Es würde der Demokratie und der Sicherheit guttun, würde dieses sensible Ministerium durch einen parteifreien Fachmann geführt werden. Damit könnten die Parteiinteressen und der politische Missbrauch zumindest zurückgedrängt werden. Kaum zu erwarten, dass die politischen Parteien damit einverstanden wären. Macht und Einfluss steht bei ihnen über Demokratieverständnis. Leidtragende sind die vielen höchst engagierten Mitarbeiter sowie die Glaubwürdigkeit in einen von politischen Machtspielchen freien Sicherheitsapparat.



Franz Peer, 4030 Linz