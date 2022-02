Machtkonstellation wird nicht lange überleben

Herr Stricker, ich nehme Bezug auf Ihren Leitartikel (SN v. 21. 2.) und möchte zu Ihren fundierten Ausführungen ergänzen, dass Putin nun offensichtlich alle moralischen, humanen und völkerrechtlichen Grundsätze über Bord geworfen zu haben scheint und mit einer wahnsinnigen und irrwitzigen Anwandlung an Selbstüberschätzung dem politischen Westen seine schier unbezwingbare Macht vor Augen führen will. Im Wissen um die unbeschreiblichen Tragödien, die ein von ihm inszenierter Krieg mit der Ukraine hervorbringen wird, ist das dieser Person komplett egal; ja, es gehört zum Machtspiel bei seinen despotischen Anwandlungen vielmehr dazu. Durch die zu erwartenden Hunderttausenden an Flüchtlingen und Vertriebenen aus der Ukraine weiß er ganz genau, dass er damit Europa bis zum Äußersten schwächen und überlasten wird.

Und damit einen für ihn wertvollen Zeitvorsprung herausschindet, eine drohende demokratische Einflussnahme auf sein russisches Reich für wohl etliche weitere Jahre hintanhalten zu können. Sie beenden Ihren Artikel haarscharf richtig und treffend: Solche Machtkonstellationen gegen ein Volk und einer breiten Gesellschaft, wie sie Putin betreibt, haben bisher in der Weltgeschichte niemals lange überlebt und den Agitatoren ein unrühmliches Ende beschert.

Hubert Zach, 7311 Neckenmarkt