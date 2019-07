Macron installiert ein Weltraumkommando

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den Aufbau eines militärischen Weltraumkommandos angekündigt. Ein Konflikt im All ist keine Science-Fiction mehr wie in Kinofilmen, er wird in der vorausschauenden Planung von den Militärstrategen berücksichtigt.

Auch die NATO sieht eine ernst zu nehmende Gefahr im Weltraum, da dort wichtige Kommunikations-, Aufklärungs- und Navigationssatelliten ungeschützt die Erde umkreisen. Eine potenzielle Bedrohung bestehe etwa durch die Stationierung von Waffen in der Erdumlaufbahn oder durch gezielte Angriffe auf Satelliten. Der Weltraum wird künftig neben am Boden oder im Luft-, See- oder Cyberraum, ein neues militärisches Einsatzgebiet darstellen.

Ohne funktionierende Satelliten könnte die NATO sich am Gefechtsfeld kaum bewegen, nicht über weite Entfernungen kommunizieren, aus der Luft nur eingeschränkt aufklären und moderne Waffensysteme nicht effektiv einsetzen.

Die USA, Russland, China und Indien haben schon jetzt die Fähigkeit, von der Erde aus Satelliten im Weltraum mit Raketen abzuschießen und damit wichtige satellitenabhängige Systeme lahmzulegen, wie beispielsweise die Navigation; auch wirkungsvolle elektronische Störmaßnahmen können Satelliten außer Gefecht setzen.

Man stelle sich die Situation vor, wenn die Mehrheit der Navigationssatelliten neutralisiert wird und das GPS weiträumig ausfällt. Nicht nur die militärische Führung hätte Probleme, sondern auch der öffentliche Fernverkehr und zivile Flugverkehr würden große Schwierigkeiten bekommen.

Oberst i. R. Kurt Gärtner, 4600 Wels