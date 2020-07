Mängel bei der Maskenpflicht

"Unternehmen, die ihre Fahrgäste nicht ausreichend schützen, riskieren Haftung", das Rechtspanorama der Tageszeitung "Die Presse" vom 13. Juli 2020 gibt auf Seite 14 die genauen Ausführungen dazu.

Demnach muss der Betreiber des öffentlichen Verkehrsmittels gegebenenfalls einen Beweis seiner Schuldlosigkeit antreten.

Zu diesen Verkehrsmitteln gehören nicht nur die Obusse der Salzburg AG im Stadtgebiet, sondern beispielsweise auch die Busse in das Salzkammergut, die nebst Touristen bereits früh am Morgen Arbeitskräfte und Schulkinder aus den Umlandgemeinden in die Stadt fahren und nachmittags und abends wieder zurück. Wer über kein geeignetes Privatfahrzeug verfügt, ist darauf angewiesen.

Es widerstrebt mir, Verantwortungsbereitschaft und den korrekten Umgang mit Schutzmaßnahmen in Zeiten der Coronapandemie mit Kosten-Nutzen-Argumenten zu diskutieren.

Meine Hoffnung ist aber, dass vielleicht zumindest dieser finanzielle Aspekt die verschiedenen Betreiber der Massenverkehrsmittel dazu veranlasst, eine verlässliche Lösung zum Schutz aller Fahrgäste gegen Covid-19 zu entwickeln.

Keine Lösung wäre es, wenn die Verantwortung dafür auf einzelne Buslenker/-innen abgewälzt würde.



Mag. Elisabeth Wimmer, 5020 Salzburg