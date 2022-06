Mai 2006 Endbericht: Energiesysteme der Zukunft

Das Zusammenspiel von Anlagen- und Netzbetreiber als Erfolgsfaktor für die Integration dezentraler Stromerzeugern. Lösung intelligente dezentrale Netze (Smart Grids)

Keine Stromerzeugungstechnologie weist in Österreich ein derart hohes Potenzial für einen weiteren Ausbau auf wie die Photovoltaik (PV). Nationale Klima- und Energieziele sind nur zu erreichen, wenn Photovoltaik eine der zentralen Säulen im Energiesystem bildet. Photovoltaik liefert hochwertige elektrische Energie, ist wartungsarm, langlebig und führt verbaute Flächen einer Doppelnutzung zu.

Für die Nutzung von Photovoltaik(PV)-Anlagen benötigt man dezentrale intelligente Netze. Vorteil der Erzeuger ist beim Verbraucher (keine Übertragungsnetzverluste). Keine andere Technologie zur Stromerzeugung ermöglicht ein so hohes Maß an Dezentralität und Partizipation. Ein Ausbau der Netze ist bei intelligenten Steuerung und Speicherung nicht notwendig. Damit kann die Effizienz beim Verbrauch und in der Erzeugung gewährleistet werden. Mehr Anlagenleistung auf dem Dach bewirkt ein Mehr an finanziellen Einsparungen, ein Mehr an eigener Rendite sowie ein Mehr im Sinne eines zusätzlich möglichen Beitrags zum Klimaschutz durch eine maximale PV-Anlagendimensionierung (Abnahmeverpflichtung). Eine Förderung der PV-Anlage bei netzparitätischer Einspeisung nicht erforderlich. Österreich könnte schon seit Jahren den Strom zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie produzieren. Die zentralen Stromerzeuger sind Monopolisten sie haben die gesamte Wertschöpfungskette (Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Betrieb) in ihren Händen. Sie bauen die falschen Kraftwerke, die falschen Netze, usw.. Da die Politik hilflos zusieht, können sie tun und lassen was sie wollen und verhindern so seit 16 Jahren die Energiewende und günstigen Strom für alle.

Daher muss der Staat als Eigentümervertreter der Bevölkerung den Strompreis regulieren damit eine Preisspirale anderer Güter vermieden wird statt sinnlosen Einmalzahlungen. Wir brauchen auch keine schnelleren Verfahren sondern korrekte!



Werner Lackner ARGE Luft Lärm Energie, 8010 Graz