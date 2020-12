Ja, es gibt vielleicht gerade in Coronazeiten unerwartete, zauberhafte Begegnungen, die sehr berühren. So geschah es am vergangenen Nikolaustag in einem Naherholungsgebiet am Wallersee. Auf dem Rückweg von meiner Laufstrecke kam ich an einem Wald vorbei, durch welchen ein Weg leicht bergauf führt. Es war später Nachmittag und auf einmal ging ein sehr schön gekleideter Nikolaus mit Bischofsstab und Buch entlang des Wegs. Überrascht blieben auch einige Spaziergänger stehen und beobachteten das bedächtige Schreiten des Mannes im raschelnden Laub (hätte es auch noch geschneit . . .).

Plötzlich hörten wir Stimmen von jungen Eltern mit ihren Kindern, die von der Anhöhe den Weg herunterkamen. Bald gab es ein aufgeregtes Flüstern und: "Mama, da kommt der Nikolaus!"

So wurden wir Zaungäste einer stimmigen Nikolaus-Begegnung mitten in der Natur und junge Familien zeigten uns, wie schön und geheimnisvoll der Zauber von Nikolaus auch in diesen Zeiten sein kann!

Wir stillen Zuseher gingen mit einem Lächeln nach Hause.



Renate Treml, 5301 Eugendorf