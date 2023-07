Als ich den Brief von Herrn Zander vom 19. Juli gelesen habe, musste ich daran denken, welchen Sinn eine Radarkontrolle hat, die vorher angekündigt wird. Eine Geschwindigkeitsüberprüfung soll alle immer dazu bringen, sich an die gesetzlichen Beschränkungen zu halten und nicht nur, wenn eine Kontrolle ansteht.

Wer sich an die erlaubte Geschwindigkeit hält, hat nichts zu befürchten, die anderen sind selbst schuld, wenn sie zur Kasse gebeten werden.





Friedrich Sorger, 5020 Salzburg