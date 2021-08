Man darf auch mal "danke" sagen

Mein Dank gilt allen Personen, die sich dafür eingesetzt haben, unser Krankenhaus in Mittersill, das Krankenhaus der Oberpinzgauer, zu erhalten und sogar zu erweitern. Man sieht es jetzt am Besten, eine Fahrt zum KH Zell am See gleicht einer Odyssee bei diesem Verkehr. Vielen Dank dafür!

Weiters möchte ich dem Pflegepersonal in Mittersill meinen Dank für die liebevolle und freundliche Aufnahme und Betreuung meiner Mutter aussprechen. Sie muss leider mit ihren über 90 Jahren immer wieder Zeit im Krankenhaus verbringen und wird immer sehr geduldig und gut gepflegt. Das ist nicht selbstverständlich, man merkt es erst, wenn man dann doch einmal in eine große Klinik kommt und nur mehr wie eine Nummer behandelt wird.

Auch ein Dank an unser Gesundheitssystem.



Familie Annemarie Hack und Familie Exenberger, 5723 Uttendorf