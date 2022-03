Man darf durchaus über Österreichs Neutralität diskutieren

Wenn ich den Leserbrief-Beitrag vom 10. März 2022 zu meiner Meinung vom 9. März 2021 richtig verstanden habe (siehe: Neutralitätsdebatte ist kontraproduktiv), soll/darf über die Neutralität Österreichs nicht mehr diskutiert werden.

Ein Maulkorb für die freie Meinungsäußerung in einer Demokratie. Dabei bin ich froh, dass ich in Österreich lebe und nicht z.B. in Russland oder wie auch in letzter Zeit in Ungarn, wo man mit Strafverfolgung bedroht wird wenn man nicht die von der Regierung verordnete Meinung/Politik vertritt.

Kann mir irgendjemand erklären wieso ich schweigen soll wo ich doch anderer Meinung bin als der Mainstream?

Nun noch kurz zur österreichischen Neutralität, die ich ja verstehen könnte wenn wir wie in der Schweiz unsere Verteidigung ernst nehmen würden (und entsprechend Geld dafür bereitstellen), sodass jeder Angreifer es sich zweimal überlegen wird, uns anzugreifen.

Unsere Politiker - alle Parteien -- aber haben uns zu militärischen Trittbrettfahrern im Schatten der Nato erzogen. Ich hoffe nur, dass wir aus dieser trügerischen Sicherheit - wie in der Ukraine - nie erwachen werden.





Dr. Maximilian Dielacher, 2352 Gumpoldskirchen