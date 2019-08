Stellen Sie sich vor, Sie spazieren gegen Abend in den Wald, finden einen hübschen Platz, setzen sich auf den Boden, legen sich hin, schauen in die Baumkronen, atmen tief. Da - ein lautes Knacken, ein Trampeln, in wilder Flucht tobt ein Rudel Hochwild vorbei, gehetzt von einem Wolf…..

Die eben noch empfundene Behaglichkeit ist verflogen. Ja, es wird unfriedlich werden in unseren Wäldern, auf unseren Almen, wenn das Eindringen des Wolfes nicht sofort gestoppt wird. Manche stimmungsvoll - erholsame Wald - oder Almwanderung endet jäh, wenn plötzlich vor Ihnen gerissene Rehe oder Schafe liegen. Der Wolf wird zum Problem für die Almwirtschaft und für den Tourismus. Und für die Jägerschaft wird der Wolfsabschuss - soferne erlaubt - zur ungeliebten Aufgabe. Man kann nicht einfach auf Wolfjagd gehen, dazu ist das Verhalten zu unberechenbar. Man kann nur darauf hoffen, dass einem ein Wolf zufällig vor den Gewehrlauf kommt. Und hat man den Wolf erlegt, bringt man seinen Kadaver zur Tierkörperverwertung. Ist das Waidmannslust?





DI Dr. Eberhard Franz, 5084 Großgmain