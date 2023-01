Man kann nicht nur für Schönes wirken

Salzburger Bürgermeister erklärt sich für "Unschönes" nicht zuständig.

Seit Tagen wird in den Salzburger Medien über die unhygienischen und gefährlichen Zustände in einer Tiefgarage am Hauptbahnhof berichtet, welche der Salzburger SPÖ-Gemeinderat Vincent Pultar bereits mehrmals aufgezeigt hat. Neben großen Mengen von Müll, Exkrementen, Erbrochenem und frischen Blutspuren befinden sich auch offene Spritzen und andere Utensilien für den Drogenmissbrauch in der Garage. Ich traute meinen Augen nicht, als ich erfahren musste, dass der Salzburger Bürgermeister Harald Preuner kalt lächelnd erklärte, dass die Stadt "nicht für alles Unschöne" zuständig sei.

Hier geht es aber nicht um Schönheit, sondern um Sicherheit, Gesundheit und den guten Ruf der Tourismusstadt Salzburg. Dafür sollte sich ein Bürgermeister denn doch für zuständig erklären.

Mag.a Christine Pertele, 5023 Salzburg