Der Erbsenzähler - pardon Obuszähler - aus Spatzenhausen nörgelt wieder

einmal an "unverständlichen Obus-Taktvorgaben" herum (SN-Lokalteil vom 2. 1. 2023).

Ich kann dazu nur sagen, dass ich seit 42 Jahren kein Auto mehr habe und daher ausschließlich öffentlich unterwegs und immer sicher und meistens pünktlich dort angekommen bin, wo ich zu tun hatte.

Ich würde dem Herrn einmal raten, sich einen Tag als Obus-Chauffeur zu betätigen, dann würde er sehen, wie schwer es in diesen engen Gassen in Salzburg ist, mit so einem Riesenfahrzeug zu fahren. Die Logistik, die die SVV hier tagtäglich bewältigen muss, ist zu bewundern und dafür sollte man ihr auch einmal danken!

Man muss auch einmal zufrieden sein und nicht überall ein Haar in der Suppe finden.





Josef Blank, 5061 Elsbethen