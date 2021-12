In letzter Minute erreichte ich den Zug. Meine Schuld, aber die Zugbegleiterin wartete liebenswürdigerweise beim letzten Wagon, bis ich (80, herzkrank) eingestiegen war. Am Platz im Zug kam die Reaktion der Anstrengung, atemlos mit Reizhusten. Der junge Mann auf der Nebenbank beugte sich besorgt zu mir, da ich die Maske nur in der Hand hielt und sie nicht auf dem richtigen Platz war. Ich erklärte ihm kurz unter Hustenanfällen die Situation, dass ich drei Mal geimpft sei und das Einzige, was mir im Moment helfe, Luft und Ruhe sind. Beruhigt wandte er sich mir zu und meinte: "Man muss ja nur miteinander reden!" Weiß Gott, es half, und der Reizhusten und mein Herz beruhigten sich. Man muss nur miteinander reden.







Mag. Christina Steinmetzer, 5340 St. Gilgen