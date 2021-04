Man sollte auf die Lehrerinnen und Lehrer hören

Mit Befremden habe ich in den SN die Aussage der Landesrätin, Frau Gutschi, lesen müssen (10. 4.): Sollte das Erlernen deutscher Sprachstrukturen (Grammatik) in Deutschförderklassen in der Praxis nicht gelingen, liege es an der Qualität der Lehrpersonen. Welch seltsame Botschaft einer Bildungslandesrätin, die eine Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen als notwendig erachtet, wie ich nachlesen konnte. Kann man da nicht auch fremdsprachige Kinder dazuzählen? Schließlich ist es eine massive Beeinträchtigung, keine Deutschkenntnisse zu haben.

Ich habe 40 Jahre lang Kindern verschiedenster Nationalitäten beim Deutschlernen geholfen, mehrere Stunden in der Woche. Ansonsten wurden die Schüler/-innen in ihrer Stammklasse unterrichtet, inkludiert. Spätestens nach zwei Jahren waren alle in der Lage, am Regelunterricht teilzunehmen und hatten einheimische Freunde gefunden. Warum hört man nicht auf die gut ausgebildeten, hervorragenden Lehrer/-innen in der Praxis, wie sie mit den Deutschförderklassen zurechtkommen, welche Schwierigkeiten sich ergeben?



Christa Breidler, OLNMS i. R., 5602 Wagrain