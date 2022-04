Man war auf sich allein gestellt

Mit großem Interesse habe ich den Leserbrief "Psychische Belastung steigt" von Herrn Mag. Oliver Walenta (BMHS-Lehrer), vom 21. März 2022, gelesen. Er kritisiert in seinem Beitrag die - in seinen Augen - übereilte Wiedereinführung der verpflichtenden mündlichen Abschlussprüfungen. Auch ich besuche seit mittlerweile zwei Jahren eine Oberstufe auf dem Weg zur Zentralmatura, und merke, wie stark die Coronapandemie uns Schülerinnen und Schülern zusetzt.

Herr Mag. Walenta weiß als BMHS-Lehrer nur zu gut, wie es uns Schülern in der Pandemie ergeht. Von der Regierung fehlt in meinen Augen jegliche Unterstützung, geschweige denn herrscht ein Konsens darüber, wie der Schulalltag trotz Corona zu bewältigen ist. Mit den ständig wechselnden Regeln geht sehr viel Unterrichtsinhalt verloren. Auch an unserer Schule erkranken jede Woche Lehrer oder befinden sich in häuslicher Quarantäne. Viele Stunden fallen ganz aus oder werden teils von anderen Lehrern ersetzt. Mir ist völlig schleierhaft, wie ich in diesen Fächern eine positive Schularbeit schreiben soll.

In den zwei Jahren Distance Learning ist mir eines sehr klar geworden: Man ist auf sich allein gestellt und muss mit ganzem Willen zu seiner Entscheidung, eine höhere Schule zu besuchen, stehen. Anders ist ein positiver Abschluss nicht möglich. Zu verschwommen war die Grenze zwischen "zu Hause" und "Schule". Manche Lehrer versuchten, doch noch mit aller Kraft den vorhergesehenen Stoff durchzubringen, und die teilweise monströsen Aufgaben verschafften mir schon beim bloßen Hinschauen Kopfzerbrechen. Ich erinnere mich ungern an diese Zeit voller Kopf- und Augenschmerzen und die vielen, vielen Tränen. Zu sehr fehlten mir meine Freunde und die sozialen Kontakte. Mit den Aufgaben war ich teils stark überfordert und ich wusste einfach nicht mehr weiter, weswegen dann auch viele Schularbeiten negativ ausfielen.

Der psychische Druck war einfach nicht auszuhalten und deswegen finde ich es sehr gut, dass den Abschlussklassen die Matura etwas erleichtert wurde, zu groß ist einfach der Wissensrückstand. Ich teile die Meinung von Herrn Mag. Walenta und kann einfach nicht verstehen, warum heuer alles wieder so sein soll wie vor vier Jahren.



Leonie Wörndl, (Schülerin der HLW Neumarkt am Wallersee, 16 Jahre)