Wäre es nicht höchste Zeit für Kanzler Kurz, "reinen Tisch" zu machen? So drastische Zeiten hat man in der Zweiten Republik noch nicht erlebt.

Dass der Kanzler sich zur Zeit der Hausdurchsuchung gerade bei der "Balkankonferenz" befand, wirkt geradezu symbolisch.Ein altes Sprichwort sagt ja: "Der Balkan beginnt am Rennweg" - wie weit er reicht, sagt es nicht - aber offensichtlich bis ins Bundeskanzleramt, wie die Ereignisse zeigen.

Maximilian Edelbacher, 1190 Wien