Man wird nicht auf Hallein warten!

In einer früheren Ausgabe des Lokalteils unter "Salzburg aktuell" berichteten Sie von einem Projekt "Culture Tech", das für Hallein einen Wandel von der Industriestadt zur Technologiestadt mit sich bringen sollte. Dieses Projekt würde lt. Ausführung im SN-Lokalteil vom 22. Mai 2021 1000 Studenten und 1000 hochwertige Arbeitsplätze nach Hallein bringen.

Es ist für mich völlig unverständlich, dass man dieses Projekt nicht sofort zumindest andiskutiert, sondern dass eine Bürgerbeteiligung im Frühjahr 2022 darüber entscheiden soll. Meines Erachtens wäre das Projekt eine einmalige Chance, tolles Leben mit jungen Menschen und neuen kreativen Betrieben in das vergraute Hallein zu bringen. Das genannte Projekt wäre eine enorme Bereicherung für die Wirtschaft von Hallein, die dahinsiechende Altstadt und das kulturelle Leben.

Ich denke in diesem Zusammenhang an Graz und an Leoben, die man auch als Studentenstädte bezeichnen kann. Sowohl aus Graz als auch aus Leoben wären die Studenten nicht wegzudenken. So nebenbei, es gibt in diesen Städten auch tolle Studentenlokale, Kneipen, die es vielleicht in Hallein auch geben würde, wenn, ja wenn man bereit und offen für Neues wäre und zumindest bereit wäre, über das Angebot nachzudenken.

Die Bürgerbefragung soll im Frühjahr 2022 stattfinden. Bis dahin ist es fast ein Jahr. Dies ist ein langer Zeitraum in unserer schnelllebigen Zeit. Ich kann die Träger der Initiative "Culture Tech" verstehen, dass sie nicht so lang warten wollen, um dieses Projekt zu diskutieren, um es dann irgendwann starten zu können.

Man muss aber verstehen, dass man derzeit in Hallein keine Zeit für neue Ideen wie "Culture Tech" hat, denn man hat über Nudistenverbote an der Königsseeache und Biber-Verkehrsschilder zu befinden.

So wie ich die Situation derzeit, leider, sehe, wird dem Projekt von Notar Claus Spruzina und dem Start-up-Experten Andreas Spechtler dasselbe Schicksal beschieden sein wie dem Guggenheim Museum, das, von Salzburg verweigert, zu einem Besuchermagneten in Bilbao geworden ist.



Prof. Dipl.-Ing. Roman Anlanger, 5421 Adnet