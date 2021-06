Manche "Verkehrslösungen" sind nicht zu verstehen

Man kann es sich kaum mehr vorstellen, dass man als Salzburger vom Aigner Bahnhof aus im Bahnabteil bequem auf den Gaisberg fahren konnte, oder auch nach Bad Ischl und bis an den Königssee. Und doch war es so. In der Stadt gab es einst ein gut funktionierendes Straßenbahnsystem.

All das hat man wegrationalisiert, und überall stehen heute Autos. Auch in der Altstadt. Nicht nur im Stau: Der Kapitelplatz ist neuerdings wieder zum Parkplatz geworden. Selbst so enge Plätze wie der Papageno- oder der Haslauerplatz sind meist eng von parkenden Fahrzeugen der Anrainer, bis hin zum Wohnmobil, bestanden. Die Idee, die bestehende Tiefgarage auszubauen, liegt da natürlich nahe. Man müsste dazu nur, um Zufahrt für Baumaschinen und Platz für Aushub zu gewinnen, das bildhübsche Brunnhaustal hinter dem Mönchsberg umgraben. - Aber war es nicht einmal angedacht, die Fahrzeuge der Anrainer in der Mönchsberggarage zu verstauen? Und warum tut man das jetzt nicht? Wäre das nicht eine wirkliche Lösung statt der geplanten Verschärfung der Raumkrise? Will man die Touristen mitsamt ihren Autos wirklich von überall her in die Altstadt von Salzburg locken?

Ich verstehe das nicht, wie so manche "Verkehrslösung" in der früheren Verkehrspolitik.



Kurt F. Strasser, 5020 Salzburg