Auf Vernunft und Hausverstand der Mehrzahl der "Österreicher/-innen" zu zählen, halte ich für falsch. Man braucht sich nur in Lokalen, in Wien z.B. am Donaukanal umsehen, und wird feststellen, Abstand halten, kein Händeschütteln, keine innige Begrüßungen, alles leere Worte. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, manche wollen drei Monate nachholen.

Die Zahlen beginnen zu steigen und wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringen.





Elisabeth Ohnewas, 3424 Zeiselmauer