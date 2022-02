Mangel an Kassen-Hausärzten

Rund 30 Prozent der Medizinabsolventen verlaufen sich. Sie gehen keiner ärztlichen Tätigkeit nach. Dessen ungeachtet steigt die Gesamtzahl heimischer Ärzte weiter an. Erst vor fünf Jahren wurde die markante Grenze von 45.000 überschritten. Aktuell gibt es im Land 47.700 Mediziner. Leider sind nur acht Prozent davon Allgemeinmediziner mit Vertragsbindung an die ÖGK. Schon vor Jahren beschrieb Bruckmoser die Talfahrt dieser Berufsgruppe. Doch gerade der Hausarzt, so der Redakteur 2015, könnte seine Patienten vor Überdiagnostik und Übertherapie bewahren. Wortwörtlich: "Der den Patienten am ehesten als Ganzheit aus Körper, Geist und Seele betrachtet, hat das geringste Prestige." Und weiter: "Patienten werden von der Spezialisten- und Apparatemedizin geblendet."

Richtig! Deshalb steuern sie gleich direkt die nächste Facharztordination oder Spitalsambulanz an. Motto: Ich will alles, und das sofort! Den Kassen-Hausärzten fehlt es primär an Wertschätzung. Traurige Folge: Sie werden immer mehr als Befunddolmetscher, Krankschreiber und Rezeptaussteller empfunden. Das schreckt Jungmediziner ab, diesen Beruf zu ergreifen. Wer will schon gern zweite Wahl sein?

Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien