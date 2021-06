Mangel an Pflegekräften

Laut Meldung in den Medien fehlen zum Beispiel im Bundesland Salzburg hunderte Pflegekräfte. Vor einiger Zeit drohte einer sehr gut ausgebildeten Pflegekraft in Salzburg die Abschiebung. Man kann nicht nachvollziehen, weshalb Pflegekräfte abgeschoben werden, wenn überall ein Pflegenotstand herrscht. Im Bundesland Salzburg hat Dr. Heinrich Schellhorn in seinem Ressort Soziales und Pflege. Hat Herr Dr. Schellhorn in diesem Fall interveniert? Man las bzw. hörte nichts davon!

Der Verbleib in Österreich scheitert nur dem Punktesystem, an dem Herr Innenminister Nehammer festhält. Es wurde vorgeschlagen, ein Arbeitspapier zu erarbeiten, laut dem, besonders Pflegekräften, das Bleiberecht eingeräumt wird. Dieses Problem ist mit dem Herrn Innenminister, Herrn Arbeitsminister Dr. Kocher und mit den in den Bundesländern ressortzuständigen Herren, auch mit Herrn Dr. Schellhorn für das Bundesland Salzburg, vordringlich zu behandeln! Eine von der Abschiebung bedrohte Pflegekraft ist schon eine zuviel!



Josef Lechner, 5500 Bischofshofen