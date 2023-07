Mangel bei Vertragsärzten

Meiner Meinung nach werden Geld(geschenke?) und praxisferne Ausbildungsplätze an Uni-Kliniken auf Dauer nicht viel bringen, ebenso wenig zusätzliche Vertragsarztstellen und Primärversorgungszentren, die ja schon jetzt nicht besetzt werden können. Als langjähriger Hausarzt habe ich ein paar Vorschläge, die vielleicht schneller greifen:

1) Erstellung eines modernen, einheitlichen Leistungskatalogs aller Kassen mit entsprechender Honorierung.

2) Damit ein attraktives Angebot für Wahlärztinnen und Wahlärzte schaffen - statt "Ärzte-Bashing" vonseiten der Kassen und Politik.

3) Bessere Unterstützungsangebote für freiberufliche Ärztinnen in Schwangerschaft und Karenz.

4) Echte Wertschätzung der Arbeit der Kassenärztinnen und Kassenärzte.

5) Endlich Abbau der Bürokratie, vor allem Abbau von inzwischen unüberschaubaren Regelungen und den damit verbundenen ständigen Regress-Drohungen.

6) Statt teuren Beraterinnen und Beratern in den Ministerien und Kassen eine objektive Studie oder Umfrage bei Vertrags- und Wahlärzten.





Dr. Gerhard Bleimschein - Arzt für Allgemeinmedizin, 4623 Gunskirchen