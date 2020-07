Mangel im Pflegeberuf durch Überlastung

Kürzlich war in den SN zu lesen, dass Österreich bis 2030 zusätzlich 75.000 Pflegekräfte benötige. Ebenso stand, dass laut einer OECD-Studie in Österreich Pflegekräfte besonders belastet seien. 35 Prozent von ihnen hätten Gesundheitsprobleme in Zusammenhang mit der Arbeit. Der OECD-Schnitt liege bei nur 15 Prozent. Das erklärt doch eindeutig die kurze Verweildauer im Pflegeberuf. Allein die Schaffung neuer Ausbildungsplätze deckt niemals den enormen Bedarf an zusätzlichen Pflegekräften. Die für den Pflegebereich verantwortlichen Politiker müssen endlich die außergewöhnlichen Belastungen anerkennen, die auf Pflegekräfte lasten. Und dafür Sorge tragen, dass Pflegende gesund bis zur Pension im Beruf bleiben können. Ohne die Verweildauer im Beruf zu erhöhen, verschärft sich das Pflegeproblem unweigerlich. Die Einführung einer Wochenarbeitszeit von 35 Stunden bei vollem Lohn ist eine dafür notwendige und geeignete Maßnahme. Nur so wird die überbordende Belastung reduziert und ein zusätzlicher Anreiz für den Pflegeberuf geschaffen. Das ist die Politik den Pflegenden schuldig.

Herbert Thanner, 5162 Obertrum am See