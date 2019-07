Mangelnde Sachkunde und neue Programme für Kinder

Sehr geehrter Herr Pfeiffenberger,

vielen Dank für Ihre Ausführungen im Leitartikel der SN vom 19. 7.19 "Das Problem am anderen Ende der Leine", denen ich zum Großteil zustimmen kann.

Die gesetzlichen Bestimmungen zur Hundehaltung sind in Österreich über die Landessicherheitsgesetze geregelt. In allen neun Länderregelungen findet sich der gleichlautende Grundsatz, dass Tiere vom Halter so zu verwahren und beaufsichtigen sind, dass Personen dadurch nicht unzumutbar belästigt oder gefährdet werden. Zuständige Behörden sind die Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich. Das war's dann aber schon an Gemeinsamkeiten oder einheitlichen Regelungen. In den Detailbestimmungen treibt der Föderalismus seine Blüten, ein Fleckerlteppich von unterschiedlichen Rasselisten (fachlich überhaupt nicht nachvollziehbar) bis zu Sachkunde von null bis zehn Stunden (je nach Hundekategorie).

Viele Gemeinden sind mit dieser Aufgabe überfordert und gehen auf Nummer sicher, indem sie restriktive ortspolizeiliche Verordnungen mit Leinezwang- und Beißkorbpflicht erlassen und die Hundesteuer für Listenhunde drastisch erhöhen.

Neben zusätzlichen Problemen im Vollzug und mit der Akzeptanz löst der Leinenzwang und der Beißkorb die Sicherheitsfrage nicht einmal optisch. Im Gegenteil, viele Hunde reagieren an der Leine bekanntlich deutlich aggressiver. Darüber hinaus fordert das Tierschutzgesetz regelmäßigen Freilauf und ungehinderten Sozialkontakt mit anderen Hunden. Das größte Manko der sicherheitspolizeilichen Regelungen besteht aber darin, dass diese nur im öffentlichen Raum gelten und sich der Großteil der Beißunfälle aber im privaten Bereich und mit bekannten Hunden ereignet.

In nahezu allen Fällen wurden dabei Droh- oder Beschwichtigungssignale der Hunde übersehen und die Gefahrensituation durch die Halter falsch eingeschätzt. Es liegt also meist an mangelnder Sachkunde.

Diese ist im § 12 des Tierschutzgesetzes gefordert, es fehlen aber Detailregelungen. Über eine Verordnungsermächtigung könnten diese für bestimmte Tierarten (Hunde, Pferde, Exoten) österreichweit einheitlich geregelt werden. Tierschutz ist eindeutig der bessere Ansatz und brächte mehr Akzeptanz bei den Hundehaltern, als sicherheitspolizeiliche Auflagen. Ein gut sozialisierter und beschäftigter (ausgelasteter Hund) mit guter Bindung zu Menschen stellt auch ohne Leine und Beißkorb das geringste Sicherheitsrisiko dar.

Deshalb ergibt sich als zentrale Forderung: Sachkunde für alle Hundehalter (gesetzlich und/oder Anreizsystem) vor Anschaffung eines Hundes. Nur damit kann auch das Thema Qualzucht früh genug bewusst gemacht und die Anschaffung von Hunden, die in der konkreten Lebenssituation nicht tiergerecht aufgelistet werden können, mit allen Nachfolgeproblemen vermieden werden.

Die Österreichische Tierärztekammer bietet mit dem ÖTK-Hundezertifikat einen in Bayern seit Jahren bewährten Sachkundekurs an. Der von Kollegin Tanja Warter in Kooperation mit den SN angebotene Kurs ist ein guter Anfang, sollte aber unbedingt auf das Ausmaß des ÖTK-Hundezertifikats ausgebaut werden. Ob die Sachkunde als gesetzliche Mindestanforderung implementiert oder über ein Förder- und Anreizsystem (zB Reduktion Hundesteuer im Jahr des Kurses) freiwillig angeboten wird, ist zweitrangig.

Abschließend erlaube ich mir ein paar Anmerkungen zum aktuellen Fall, wobei sich mein Informationsstand auf die Medienberichterstattung beschränkt: Der Hund, der gebissen hat, wurde erst vor zwei Monaten vom Halter übernommen. In dieser kurzen Zeit kann noch sich bei bestem Bemühen noch keine stabile Bindung aufbauen (eine Problematik, die oft bei Übernahme von Hunden aus dem Tierschutz unterschätzt wird). Es ist sehr gut, wenn dieser Hund mit andern Hunden in einem Freilaufareal ungehindert spielen und toben kann. Dieses muss aber ausbruchsicher eingezäunt sein. Nicht nur wegen diesem Hund. Wenn mehrere Hunde "ausbüchsen" stellen sie als "Meute" eine besondere unkontrollierbare Gefahr dar. Die sichere Verwahrung wurde hier sträflich missachtet.

Auch auf Seiten des Opfers bzw. seiner Eltern sind Fehler zu orten: Kinder unter 16 Jahren dürfen nicht ohne Begleitung eines Erwachsenen mit einem Hund spazieren gehen. Die Kinder waren mit der Situation total überfordert. Sie sollten Notfallregeln beim Aufeinandertreffen mit einem fremden Hund kennen: regungslos stehenbleiben (= Salzsäule) bzw. Paketstellung bei umgeworfen werden. In Vorarlberg wird dieses Programm "Hunde sicher verstehen" bereits in Kindergärten über den Verein Sicheres Vorarlberg angeboten (unter Verwendung der Broschüre "Tapsi komm" vom BLV).



Dr Erik Schmid, Fachtierarzt für Tierhaltung und Tierschutz, 6840 Götzis