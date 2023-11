Mangelt es am heiligen Nikolaus?

Zu "Der Nikolaus soll nicht in den Kindergarten" vom 7. 11.: Eine kleine Erinnerung für alle Plainfelder/-innen, die einen Mangel des heiligen Nikolaus im Laufe ihres Lebens befürchten. Die Feuerwehr macht mit dem Nikolaus seit Jahrzehnten Hausbesuche. Der Nikolaus kommt in die Volksschule, der Nikolaus kommt zur Kinderfußballweihnachtsfeier, der Nikolaus kommt zum örtlichen Adventmarkt. Es gibt heuer Perchtenläufe mit Nikolaus-Beteiligung am Salzburgring, in Hof, in Thalgau, in Faistenau und auch in vielen weiteren sehr nahen Gemeinden.

Der Nikolaus würde auch weiterhin Geschenke in den Kindergarten bringen, nur nicht persönlich, es gibt auch weiterhin eine Feier mit Nikolausliedern, das war alles in einem Elternbrief zu lesen.

Schade, dass eine sehr engagierte Kindergartenleitung mangels Rückendeckung des Dienstgebers zur politisch exponierten Person wird - wegen des hl. Nikolaus.

Johannes Frauenlob, 5325 Plainfeld