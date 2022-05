Marathon hatte ein kleines Manko

Gemeinsam mit vielen Sport- und vor allem Laufbegeisterten lief ich vergangenen Sonntag den Salzburger Halbmarathon.

Unsere wunderschöne Kulisse steigerte sich pro Kilometer vom Blick auf den Untersberg, durch die Hellbrunner Allee, vorbei am Schloss Leopoldskron bis ins Ziel vor dem Großen Festspielhaus. Doch leider wurde dieser schöne Anblick von vielen Herrenrücken oftmals in Neonfarben am Wegesrand zerstört, die sich bereits ab Kilometer zwei erleichtern mussten. Keine einzige Frau sah ich aus dem oder ins Gebüsch hirschen, da es für uns schließlich auch nicht so einfach ist, "mal schnell zum nächsten Baum zu gehen".

Daher mein Appell an den Veranstalter: Bitte für die nächsten Läufe mehrere Dixi-Klos aufstellen, damit sowohl Damen wie auch Herren genug Möglichkeiten in (dafür vorgesehenen!) Toiletten haben.

Sophie Brunner, MSc 5020 Salzburg