Marathonrekord der Frauen findet wenig Beachtung

Am 12. 10. hat Eliud Kipchoge Sportgeschichte geschrieben und als langjährige Läuferin saß ich natürlich vor dem Fernseher und sah den Zieleinlauf! Großartig, was dieser Mensch geleistet hat - ich freue mich sehr für ihn und kenne diese Leistung wirklich an. Am 14. 10. berichteten die Salzburger Nachrichten im großen Stil (eine dreiviertel Seite) darüber, was ich auch mit Interesse las. Ganz zufällig fiel mein Blick auf den kleinen Bericht unterhalb, fast Briefmarken groß, wo zu lesen war, dass es nach 16 Jahren eine neue Weltmeisterin beim Frauenmarathon gibt! Wie bitte? Fast hätte ich diesen Beitrag gar nicht entdeckt! Nicht einmal ein kleines Bild war es wert! Ja, da stößt es mir auf! Diese Frau rennt aus eigener Kraft, ohne technische Hilfsmittel, ohne präparierten Asphalt und Schuhwerk in 2:14:04 zum neuen Weltrekord, 1:21 Minuten schneller als die bisherige Rekordhalterin, und man stolpert über diese Leistung nur zufällig? Ist das fair? Meine Freude wird nicht weniger, wenn ich sie teile, daher hätte ich gern über diese großartige Leistung dieser Frau gleichviel gelesen und gehört. Schon traurig, diese Geringschätzung einer erstaunlichen Frauenleistung so sehr zu spüren und zu sehen. Ich hoffe, diese Rückmeldung gibt auch den Salzburger Nachrichten zu denken.





Marlies Brunner, 5020 Salzburg