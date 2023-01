Marder, Ratten und der gelbe Sack

Bei der Fahrt am 11. Jänner von Hallein sind sie mir zum ersten Mal aufgefallen, die gelben Säcke die vor Häusern herumliegen. Plötzlich hatte ich diese Bilder vor mir wie Keas, Möven, Wildschweine etc. frei stehende Mülltonnen plündern und frage ich mich, was wird sein, wenn die Tiere draufkommen, das nun auch Essbares in den gelben Säcken ist... Außerdem, wenn die da tagelang herumliegen, wird es nicht lange dauern, bis es die ersten "lustig" finden, diese Säcke in den Bach zu werfen und so weiter. So wie beim gesetzlichem Seitenabstand bei Radfahrern frage ich mich nun!? Wer hat das ausprobiert und so beschlossen? Wie bitte soll das in Ballungsgebieten funktionieren und wer kümmert sich dann um die geöffneten Säcke? Gibt es in den Gremien niemand mehr mit Hausverstand!





Peter Damjanovic, 5026 Salzburg