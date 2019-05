Lieber Gott, danke, dass du seit Anbeginn des Universums wirkst, allen Menschen Hoffnung, Trost, Zuversicht und Heil in die Seele gelegt hast und nicht Tausende Jahre gewartet hast, bis die katholische Kirche das allein für sich in Anspruch nimmt. Em. Pfarrer Herbert J. Schmatzberger hat Jahrzehnte sehr erfolgreich in Großgmain und darüber hinaus gewirkt. Vielleicht ein "bunter Vogel", aber die sind ohnedies rar in der katholischen Kirche. Komm Hl. Geist, wirke auch in der katholischen Kirche!





Anton Wintersteller, 5201 Seekirchen