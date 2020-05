Marktamt reduziert Schrannenmarkt

Ohne Zweifel haben wir aktuell bedeutendere Probleme, dennoch sei erwähnt, dass das endgültige Aus für den Ausschank am Schrannenmarkt diese segensreiche Institution um einiges an Charme, Qualität und Gesellschaftlichkeit berauben wird. Wie anregend war es doch (für Einheimische wie für Gäste), nach getätigtem Einkauf am Markt in geselliger Runde noch ein Glas Wein heimischer Produzenten zu genießen? Wir haben dann immer ein paar Flaschen für unseren Keller erstanden. Das Argument des Herrn Mag. Huber (ORF, Salzburg heute, 28. 5. 2020), dass man etwa in der Nähe des Marktes auch ein Glas Wein trinken könne, klingt eher wie ein Plädoyer des Wirtesprechers, als die Einschätzung des Marktamtsleiters. Lieber Herr Marktamtsleiter! Lassen Sie hinkünfitg auch die Würstlstände am Schrannenmarkt sperren? Essen kann man doch auch in der Nähe. Ihnen darf ich eine Studienreise nach Frankreich empfehlen - ein Markt ohne Weinausschank wäre dort wohl undenkbar. Und niemand regt sich darüber auf! Bei uns leider schon. C'est la vie. A votre santé, Monsieur Huber. Bonne Chance, Salzburg!

Robert Ellmer, 5161 Elixhausen