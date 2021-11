Marlene Svazek und der Hausverstand

Wenn man die Berichterstattung über die Landtagssitzung am Mittwoch verfolgt und die Argumente für den von der FPÖ eingebrachten Misstrauensantrag gegen den Landeshauptmann liest, kann man nur zu dem Schluss kommen, Marlene Svazek habe jeglichen Hausverstand verloren. In einer Zeit, wo in den Spitälern die Alarmglocken läuten, die Gefahr eines Lockdowns vor der Tür steht, wo eine konsequente gemeinsame Politik mit einem kompetenten vertrauensvollen Anführer gefragt ist das Problem zu lösen und die Gefahr zu bannen, möchte Frau Svazek den Landeshauptmann austauschen. Nichts anderes ist ja ein Misstrauensvotum gegen eine Person. Das ist so, als würde man bei einem in Seenot geratenen Schiff den Steuermann vom Ruder wegzerren und durch einen Blinden ersetzen. In ihren politischen Anfängen hatte man den Eindruck, Frau Svazek habe das Potenzial, in der Salzburger Politik mit Umsicht mitzuwirken, nach den vielen Auffälligkeiten, die sich die Salzburger FPÖ geleistet hatte. Aber vielleicht hat sie ihren Hausverstand ihrem Parteivorsitzenden geopfert, um auf der parteiinternen Karriereleiter nicht zu straucheln.

Von der FPÖ hat man bisher in Sachen Corona nur Kritik am jeweiligen Handeln der Verantwortlichen, nie aber einen konstruktiven Vorschlag gehört. Eine solche Politik kommt zum Glück nur bei einem ganz kleinen Teil der Bevölkerung an.





Robert Faust, 5020 Salzburg