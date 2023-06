Marodes Bildungswesen

Das Grundübel des maroden Bildungssystem an öffentlichen Schulen ist die monatelange unterrichtsfreie Zeit, die nicht dem gesellschaftlichen Lehrplan angepassten Lehrpläne, die überlange und ineffiziente Studienzeit mit theoretischen Inhalten und die mangelnde Unterstützung im Umgang mit Problemschülern. In der kurzen Unterrichtszeit werden zu komprimierte und oft irrelevante Wissensinhalte vermittelt, die den individuellen Bedürfnissen der Schüler nicht gerecht werden. Dazu tritt die Belastung berufstätiger Eltern, Betreuung in den überlangen Ferien zu finden. Es ist nicht nachvollziehbar, dass eine Berufsgruppe wie die Lehrer so immense Urlaubsansprüche (circa 14 Wochen) hat. Fazit: Öffnen der Schulen in der unterrichtsfreien Zeit (ausgenommen Reparaturarbeiten) mit einem kostenlosen breitgefächerten Freizeitangebot, wobei sich jede Lehrkraft mindestens zwei Wochen einbringt und zudem jährlich zwei Wochen effiziente Weiterbildung nachweist, jeweils ohne zusätzliches Salär. Gemäß dem Grundsatz: "In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist" müsste ein Schwerpunkt des Unterrichts auf Gesundheitsthemen und der Vermeidung von schädlichen Substanzen beziehungsweise Gewohnheiten wie Drogen-, Zigaretten- und Süßigkeitskonsum liegen. Wert sollte auf fächerübergreifenden Unterricht gelegt werden, wie Biologie/Chemie, Wirtschaft/Mathematik. Das Erkennen des Nutzens des Unterrichts steigert auch die Leistungsbereitschaft. Ein wesentlicher Faktor in der Effizienz der Schule ist die Schaffung einer Atmosphäre ohne Angst, Mobbing und Gewalt, wobei Störefriede sofort von der Schule zu entfernen sind. Warum orientiert man sich nicht am Unterricht der privaten Schulen, an die Eltern mit den finanziellen Mitteln ihre Kinder schicken?



Dr. Erne Hackl (Pädagogin), 5201 Seekirchen