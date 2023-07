Marodes Gesundheitssystem

Trotz berechtigter Kritik mussten auch heuer wieder 11.735 Maturanten zum Wissenstest für das Medizinstudium antreten. Nur 1850 erhalten eine Chance, wobei ein Viertel der wenigen verfügbaren Plätze ausländischen Studierenden vorbehalten ist! Angesichts der derzeit fehlenden und künftig Tausenden in Pension gehenden Ärztinnen und Ärzte ein Horrorszenario, zumal auch ein Großteil der Absolventen ins Ausland abwandert. Angeblich soll eine EU-Verpflichtung zur Aufnahme dieses großen Ausländerkontingents bestehen. Nicht nachvollziehbar ist zudem für mich, dass nicht mehr Studierende aufgenommen werden können. Würde man nur Studierende mit Erfahrungswerten in österreichischen sozialen Einrichtungen aufnehmen, die Studienpläne überarbeiten, Kooperationen mit Gesundheitseinrichtungen (Ordinationen, Spitälern) eingehen, könnte zudem die Studiendauer verringert werden. Eingebunden sollte auch die ÖGK werden. Sie sollte die Rahmenbedingungen für das sog. Gesundheitswesen vorgeben, wenn auch mit Anhörung der Argumente der Ärztekammer. Eine der Grundlagen ist ein nach betriebswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfordernissen erstellter Honorarkatalog mit Erfahrungswerten von der Ärztekammer unabhängiger pensionierter Mediziner. Bei der Erarbeitung von Rahmenbedingungen sind auch Jungmediziner zu hören, Für die Erhebung der Daten bieten sich auch die betriebswirtschaftlichen Institute von FHs an (keine teuren externen Berater). Zur langfristigen Finanzierung des Gesundheitswesens ist eine massive Aufwertung und damit entsprechende Honorierung von Beratungsleistungen zu berücksichtigen. Angesichts u. a. des bedenklichen Gesundheitszustandes vieler junger Menschen wie Fettleibigkeit, ungesundes Essen und Trinken, Drogenkonsum, Rauchen sowie des enormen Medikamentenverbrauchs vieler Patienten ist dies ein Gebot der Stunde zur langfristigen Finanzierung des Gesundheitswesens. Wahlärzte sind nicht systemrelevant, da sich nicht jeder die teuren Honorare leisten kann, zudem besetzen sie Ordinationen, die Kassenärzte (sozial verträglicher) übernehmen könnten. In einer Gemeinde in Oberösterreich hat sich beispielsweise eine Kinderärztin mit einem breiten Spektrum an Leistungen als Wahlärztin niedergelassen. Welche junge Familie kann sich dies aber leisten? Fazit: Abschaffung des Wahlarztsystems mit der Wahlmöglichkeit einer Privatordination (ohne Rückerstattung) oder Kassenordination. Unvorstellbar für mich ist, dass ein Spitalarzt in Vollzeit auch noch eine Privatpraxis betreiben kann. Es fragt sich, warum die Ärztekammer und das Ministerium nichts gegen die Abwanderung von bei uns ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten unternimmt.



Dr. Erne Hackl, 5201 Seekirchen