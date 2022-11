Martinsumzug der Volksschule Schwarzstraße

Der heilige Martin teilte in aufrichtiger Barmherzigkeit mit seinem Schwert seinen Schafspelz gefütterten Mantel, um die Hälfte einem frierenden Mitmenschen zu übergeben. Martin von Tours, welcher im Alter von zehn Jahren in die Gruppe der Katechumenen aufgenommen worden war und durch das Erlebnis der eigenen, innersten erlebten Hinwendung zur Barmherzigkeit sich endgültig zu Jesus Christus bekannte, welcher ihm bekleidet mit der Hälfte dieses Mantels im Traum erschien. Im Sinne von Mt 25,35-40 EU - "Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet . . . Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan."

Die Lichterprozession der Volksschule Schwarzstraße bis zum Innenhof des Benediktinerklosters St. Peter war eine berührende Prozession und vielleicht im christlich-geistigen Auftrag über die große Zeitspanne von 1700 Jahren dieses Heiligen. Der christliche Bildungsauftrag "Miteinander-Füreinander" verwirklicht sich in der Volksschule der Franziskanerinnen im heutigen interreligiösen Dialog der Kinder und Betreuer/-innen aus verschiedensten religiösen Milieus (Islam, Ukrainisch-Orthodox, Katholisch). Noch nicht erkennbar sind die Motive, aus denen heraus das Benediktinerkloster Admont die Hälfte des Areals gekauft hat, besser gesagt, welchen Sinn die geplanten Wohnungen haben werden (Flüchtlingsunterkünfte? Oder geht es um rein merkantile Interessen?). Der Erzbischof würde die weitere Erhaltung dieser christlichen Schule begrüßen, allerdings ohne finanzielle Unterstützung der Erzdiözese. Es hat den Anschein, dass unsere Kirchenbeitragsleistungen nun in andere Kanäle fließen sollen (z. B. das Vorhaben, aus der Andrä-Kirche einen Vergnügungsort für die Loretto-Bewegung zu machen, siehe hierzu den so treffenden Leserbrief von Andrea Nagele vom 29. August 2022).

Sehr geehrter hochwürdiger Erzbischof und sehr geehrter Finanzkämmerer, beziehen Sie Stellung zu diesen für uns, das Kirchenvolk, undurchsichtigen Vorgängen. Kardinal von Galen, Erzbischof von Münster, hat in weitaus schwierigeren Zeiten deutliche Worte gefunden.





Dr. Lisa Bock, Klinische Psychologin, Psychotherapeutin, 5020 Salzburg