Maske für Schüler: Für und Wider

Die Maskenpflicht für Schüler ab zehn Jahren ist derzeit sehr umstritten - auch bei uns in der Klasse gehen die Standpunkte sehr weit auseinander.

Für die Maskenpflicht spricht, dass sie einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten kann. Viele Studien bestätigen das. Wichtig dabei ist, dass die Maske richtig getragen wird.

Ein weiteres zentrales Argument ist der Schutz der älteren Menschen, mit denen man zusammenlebt. Maske zu tragen ist besser, als volle Spitäler und Todesfälle zu haben.

Trotzdem sollte man die Nachteile nicht vergessen. Zum Beispiel fällt das Atmen schwerer, man trinkt weniger, beides kann zu Kopfweh und Übelkeit führen. Zudem muss man mit Maske lauter sprechen, um verstanden zu werden. Auf Dauer kann das sehr anstrengend sein. Wenn man die Maske zu lang trägt, können Ohrenschmerzen entstehen. Zudem ist Sport mit Maske nicht sinnvoll auszuüben. Einer unserer Mitschüler findet, dass es zwecklos sei, Maske in der Schule zu tragen, weil es wenige Ansteckungen unter jüngeren Schülern gebe.

Auf einen grünen Zweig sind wir in unserer Klasse nicht gekommen. Manche begrüßen die Maskenpflicht, andere sind klar dagegen. Einige Schüler sprechen sich dafür aus, dass man am Sitzplatz die Maske abnehmen kann, sie aber wieder aufsetzt, wenn man in der Klasse oder der Schule unterwegs ist.





3. Klasse der Montessori-Mittelschule Salzburg,