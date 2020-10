Maskenbrief

Die Pflicht in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen, ist unbestritten, es fragt sich nur welche. Eine Maske, die "nur" die Umgebung schützt, aber nicht den Träger, wird auf Dauer nicht viel Einsicht bringen. Es muss doch möglich sein ein Gesichtsschild, welches Träger und Umgebung schützt, herzustellen und das auch auf Brillenträger eingestellt ist. Die jetzigen Masken entsprechen häufig nicht den hygienischen Vorstellungen. Eine einheitliche Maske, die ausnahmslos in der Öffentlichkeit getragen werden muss, wird sicher auf mehr Verständnis stoßen. Außerdem sind wir daran gewöhnt, den Menschen ins Gesicht zu sehen und nicht dieses - wie in fremden Ländern - teilweise zu verhüllen.





Martha Pesec-Foltin, 8940 Liezen