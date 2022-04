Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man fast darüber lachen. Es ist absolut unverständlich, warum Kinder in der Schule, wo sie am Gang mit Abstand gehen, weiterhin eine Maske tragen müssen, während sie in der Klasse, wo sie dicht nebeneinander sitzen, keine Maske benötigen. Als Pädagoge kann ich über so viel Unsinn nur den Kopf schütteln. Warum muss beispielsweise in einer Nachtdisco keine Maske getragen werden? Diese neuen Verordnungen sind an Skurrilität nicht zu überbieten.

Dipl.-Päd. Ingo Fischer, 9473 Lavamünd