Maskenpflicht grenzt viele Menschen aus

Bei genauer Beobachtung der von der AGES veröffentlichten Inzidenzzahlen war auffallend, dass bei der letzten Verschärfung der Maskenpflicht die Ansteckungszahlen bereits rückläufig waren. Bei der Einführung dieser Vorschrift wurde übersehen, dass es Menschen gibt, die durch diese Maßnahme ausgegrenzt werden. Es gibt Personen, die die Mimik ihres Gegenübers brauchen, um mit ihnen kommunizieren zu können. Von den Lippen des Gegenübers das Gesagte abzulesen ist eine Kunst, die viele Hörbeeinträchtigte beherrschen. Durch die Maske wird dies verhindert.

Wenn der Sehsinn wegfällt, werden andere Sinne verstärkt, unter anderem auch der Geruchs- und Gehörsinn. Durch die Maske wird verhindert, dass man Gerüche besser wahrnehmen kann oder das Gesagte des Gesprächspartners deutlich wahrgenommen werden kann. Auch diese Menschen werden seit zwei Jahren in ihrem Wahrnehmungsvermögen eingeschränkt.

Darüber hinaus gibt es viele Menschen, die beim Tragen der Maske schon nach wenigen Minuten aus Sauerstoffmangel unter Schwindelgefühlen und Kopfschmerzen leiden.

Der Schutz der Mitmenschen ist sicher wichtig, aber er kann nicht so weit gehen, dass andere Gruppen dadurch in ihrer Wahrnehmung auf Dauer beeinträchtigt werden oder nicht mehr kommunizieren können. Es stellt sich auch die Frage, welche Auswirkung eine Maskengesellschaft auf die Psyche und das soziale Verhalten unserer Mitmenschen hat. Es wird ständig die körperliche Gesundheit in den Mittelpunkt gestellt. Wann wird endlich die psychische und soziale Gesundheit mitberücksichtigt?

Leider wurde in der medialen Darstellung und in der politischen Diskussion diese Problematik kaum angesprochen.



Rosanna Weiser, 5111 Bürmoos