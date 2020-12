Maskenpflicht im Klassenzimmer gefährdet die Kinder

Bisher habe ich alles was im Namen von Corona verordnet wurde mitgetragen. Mal mehr, mal weniger überzeugt. Nachsichtig ob aller Pannen, weil nicht in der Haut jener stecken wollend, die für ein Land entscheiden sollen, was nun das Richtige ist. Weil es "das Richtige" wohl nicht gibt bei so etwas Komplexem.

Doch die Maskenpflicht im Unterricht für die 10- bis 14Jährigen bzw. die Maturaklassen geht zu weit! Da brauche ich kein Mediziner zu sein, um zu beurteilen, dass das nicht gesund sein kann. Womöglich sogar echt krank machend! Ich erlebe das bei längeren Zugfahrten, nach denen ich ein flaues Gefühl im Magen habe und ob der Dauermaske leicht schwindelig bin. Diese Fahrten MUSS ich zum Glück nicht machen, ich entscheide mich freiwillig dafür. Doch in die Schule gehen müssen die 10- bis 14Jährigen bei uns. Mein Vorschlag: Ich trage weiterhin so Manches mit und verzeihe schon mal im Vorhinein einen etwaigen Ostererlass 2.0 oder einen Silvestererlass der von 23.44 Uhr bis 0.18 Uhr gilt - dafür wird diese, die Gesundheit unserer Kinder gefährdende Maskenpflicht im Klassenzimmer, ehestmöglich zurückgenommen!







Christian Sageder, 5020 Salzburg