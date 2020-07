Maskenpflicht nur im Supermarkt - Sorgloser Umgang mit unserer Gesundheit

Es ist für mich völlig unverständlich, wie sorglos unsere Regierung mit unserer Gesundheit spielt. Maskenpflicht nur in Supermärkten, Post und Banken. Ja glauben die in Wien, dass der Virus vor Baumärkten, Bekleidungsgeschäfte u.ä. umdreht und sich sagt 'na, da geh' ich nicht rein.' Da würde mich auch interessieren, was nun die genaue Definition eines Supermarktes ist. Kommt es auf die Verkaufsfläche an oder wie viele unterschiedliche Artikel angeboten werden?

Was ist zum Beispiel mit den Tankstellenshops? Sind das auch Supermärkte?

Muss ich beim Greißler ums Eck oder beim Bäcker auch die Maske tragen, nur weil er neben Brot auch Milch und Butter anbietet. Gilt ein Schuhgeschäft in dem ein Post-Partnershop ist nun als Post? Vielleicht sollten unsere Politiker ein bisschen ins Ausland schauen. In Bayern gilt in allen Geschäften die Maskenpflicht. Wäre ja bei uns auch umsetzbar zum eigenen und zum Schutz der Anderen.

5340 St. Gilgen



Mag. Gebhard Manfred,