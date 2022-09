Maskentragen: Umdenken ist gefordert

Ich kann mich nur vollinhaltlich Herrn Schiemer anschließen! Letzte Woche in einem Einkaufscenter in Vöcklabruck mit einer Kundenfrequenz von etwa 9000 bis 10.000 Personen täglich, laut Eigenaussage - mein Mann und ich waren die Einzigen mit Maske!

Wir tragen sie zum Selbstschutz, weil ich Krebspatientin bin, soeben wieder zur Therapie im Krankenhaus. Auch wir besuchen schweren Herzens keine Veranstaltungen, Konzerte, Theater ...

Zum Glück leben wir auf dem Land und können zumindest bedenkenlos in die Natur. Aber solange sich das Personal in den Spitälern noch irgendwie auf den Beinen hält - und das mit großartigen Engagement(!) - scheint kein Grund zum Mit- bzw. Umdenken zu bestehen!







Christine Forsthuber, KH Vöcklabruck (4813 Altmünster)