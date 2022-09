Masochismus pur

... ist das Konsumieren von Nachrichten im Fernsehen und in den Printmedien. Man will informiert bleiben, also konsumiert man die zu verdauende Kost.

1. Opposition (egal welche Partei): Die Regierung macht alles falsch - zu spät, zu wenig, zu irgendwas ... Nachgefragte Alternative: "Das ist Sache der Regierung."

2. Die Regierung: Aufgrund manch falsch gewählter Freunde und Günstlinge (ÖVP) ununterbrochen in Verteidigungsposition und in der öffentlichen Wahrnehmung ausschließlich mit der Bewältigung von Krisen beschäftigt.

3. Kommunikation von Partei zu Partei fast ausschließlich über gegenseitige Anzeigen an diverse Staatsanwaltschaften, deren Überlastung natürlich alle Parteien beklagen.

4. Dilettantismus pur bei den Vorstellungen der neuen Präsidentschaftskandidaten (von Moderation bis Wortspenden) - zum Fremdschämen.

Resümee von Erlebtem: Welche Oppositions- oder Regierungspartei glaubt ernsthaft, aufgrund ihres Agierens im Falle einer Neuwahl Vertrauen beim Wahlvolk zu gewinnen?



